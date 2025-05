Cruciani: “Milan? I tifosi chiedono che cadano teste. La prima è quella di…”

Intervenuto al podcast di Chiamarsi Bomber, Giuseppe Cruciani ha parlato del Milan e della deludente stagione dei rossoneri: "In queste ore che cosa chiedono i tifosi del Milan? Chiedono che cadano delle teste. E' brutto dirlo ovviamente, ma dopo una stagione in cui non sei mai stato competitivo in campionato, nemmeno in lizza per la Champions League, hai perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna, giustamente i milanisti chiedono che cada qualche testa. E non è sbagliato. Io penso che nei prossimo giorni al Milan dovrebbe cadere qualche testa".