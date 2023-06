Cristiano Ronaldo: “Il campionato saudita è bello, ma c’è chi giudica…”

Domenica scorsa Ceferin, presidente UEFA, aveva detto la sua sul modello calcistico in Arabia Saudita. "Il modello per cui vanno ad acquistare giocatori che per gran parte hanno quasi terminato la loro carriera non è sistema che permetta uno sviluppo del calcio. Stanno facendo lo stesso errore della Cina di qualche anno fa...". Queste le sue parole a NOS. Cristiano Ronaldo ha risposto. Ecco le sue parole dal ritiro del Portogallo riportate da Tuttomercatoweb.