Criscitiello: “Lascia stupore la non strategia del Milan sul mercato”

Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato del sostanziale immobilismo del Milan nel calciomercato di gennaio. Questo il pensiero

Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato del sostanziale immobilismo del Milan nel calciomercato di gennaio. Questo il pensiero espresso nel suo editoriale su 'TuttoMercatoWeb': "Lascia stupore la non strategia del Milan. Tanti difensori sondati per non prendere nessuno. Un giovante attaccante del 2004, nulla di più. Un azzardo per una squadra in difficoltà con i tanti infortuni e che dovrebbe metterci la testa per non rischiare di perdere il posto Champions con Atalanta, Napoli e Juventus. Va bene che il fondo non fa eccezioni ma certamente qualcosa sul mercato andava fatto e oggi sei rimasto l'unico, tra le prime 5, fermo al punto di partenza. Sicuramente a casa Milan avranno valutato i rischi". Milan, le top news di oggi: Castillejo, no alla Samp. Ritardo Kessie.