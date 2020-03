Criscitiello: “Boban ha fatto solo una cosa giusta al Milan”

NEWS MILAN – Il commento di Michele Criscitiello, noto giornalista e direttore di Sportitalia, sulla situazione interna che vige al Milan. Non solo questione societaria, ma anche sul campo, dopo la sconfitta contro il Genoa rimediata in un San Siro deserto causa coronavirus.

Nel suo articolo per Tuttomercatoweb.com, Criscitiello riferisce: “Che pasticcio il Milan ma cosa ti aspetti dopo una settimana di battaglie societarie? La squadra entra in campo e fa flop. Senza tifosi e con una dirigenza spaccata. Boban paga. Giusto. Doveva pagare per gli errori commessi e non per l’intervista concessa; unica cosa giusta che aveva fatto da quando si era insediato”.

Su Paolo Maldini, Elliott e Ivan Gazidis: “Maldini deve andare via, se resta perderà di credibilità. Elliott continua il suo silenzio e lascia fare da Presidente a Gazidis che di questo Milan e del nostro calcio non ha capito nulla. I tifosi sono infuriati. Hanno ragione. Devono fermare Ivan al più presto. Il club non può permettersi un altro anno zero. Sponsor persi, milioni bruciati sul mercato come la credibilità di questo progetto del fondo e risultati sportivi lontanamente raggiungibili. Ci sono tanti responsabili di questo naufragio. Chi guida il timone, però, è sempre lì”.

