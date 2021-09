Crespo: “Milan-Liverpool di Istanbul? Ecco cosa è successo”

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha ricordato Milan-Liverpool del 2005

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Crespo ha ricordato l'incredibile finale di Istanbul tra Milan e Liverpool, vinta dagli inglesi ai calci di rigore: "Il caso, il destino. Non si è trattato di un calo fisico perché altrimenti non saremmo stati capaci di reagire, subito dopo, e di giocare i supplementari sfiorando il successo. Non si è trattato di un calo psicologico perché eravamo concentrati. Ripeto: il destino. Il destino che non ha voluto regalarmi la gioia di sollevare la Champions dopo aver segnato due gol in finale".