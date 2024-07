Crespo: “Chi meglio per Fonseca? Lukaku per i cross, Zirkzee per la manovra”

Su chi si adatterebbe meglio al gioco di Paulo Fonseca tra i due: «Non so come Fonseca intenda sviluppare la manovra, ma so che Lukaku fa reparto da solo. Zirkzee ha bisogno di dialogare con i compagni, quindi il suo inserimento potrebbe risultare più lungo. E poi, siccome il centravanti non gioca da solo, bisogna sempre vedere chi gli metti vicino. Se le ali sono Rafael Leão e Christian Pulisic, allora Lukaku è perfetto per piombare in area sui loro cross. Zirkzee preferisce manovrare di più, dialoga con le mezzali, va avanti con triangoli stretti poiché ha grande tecnica. Per quello che hanno sempre fatto vedere le squadre allenate da Fonseca, forse Lukaku è più adatto». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Di Marzio: "Un rossonero è vicino alla cessione". Ecco chi >>>