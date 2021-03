Crespo: “Il Milan deve tornare in alto. Maldini trasmette tranquillità”

Milan, le parole di Crespo

Hernan Crespo, ex attaccante rossonero, è intervenuto sul canale Twitch del Milan. Crespo ha parlato della più stretta attualità, soffermandosi anche sui meriti di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica.

“Dove può arrivare il Milan? Lo sapranno Pioli e Maldini. Bisogna vedere se i giocatori hanno il fuoco negli occhi, se sono in grado di convivere con le pressioni di giocare per grandi traguardi. Io desidero il meglio per loro, vorrei tornare a vedere il Milan in alto, a lottare ed essere lì. Non mi piaceva vedere il Milan sesto o settimo, il Milan è troppo grande per arrivare sesto o settimo, lo devono sapere tutti. Poi dopo si può arrivare secondi o terzi, ma non sesti o settimi. Credo che Paolo abbia già detto la sua, il fatto che ci sia lui in società tranquillizza”. Intanto il Milan pensa al calciomercato: sfida alle big per un centrocampista.