Costacurta: “E’ stato strano vedere far male Tomori e Maignan” | News

Alessandro Costacurta, ex rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan, in particolar modo su Tomori e Maignan

Intervenuto durante 'Sky Calcio Club', Alessandro Costacurta ha parlato del Milan, autore di una prestazione non positiva contro la Salernitana. Queste le sue dichiarazioni: "Io credo che segnare dopo cinque minuti contro l'ultima in classifica ti fa pensare che è più semplice di quanto è. Invece la Salernitana ha avuto tanta gamba, ma ci sono stati errori usuali. Quelli di Maignan non sono normali. Pensare cosa ha fatto Maignan tutto l'anno e poi vederlo ieri, può pensare che ci può essere un partita sbagliata. Così come Tomori, è stato strano. Per me è stato strano vedere soprattutto loro due fare male".