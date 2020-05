Costacurta su Ibrahimovic: “Lo terrei sempre, fa ancora la differenza”

MERCATO MILAN – Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttosport, l’ex difensore del Milan Billy Costacurta ha detto la sua sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. “E’ ancora utile, ma bisogna capire cosa si vuole fare. Io lo terrei sempre, metti Ibra in mezzo a dieci calciatori Under-23, può fare ancora la differenza in una squadra di medio-alto livello come il Milan”, ha affermato Costacurta.

Intanto, Bobic – Dt dell’Eintracht Francoforte – ha confermato l’interesse di riscattare Andre Silva>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓