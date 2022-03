Costacurta: “Pensavo che Romagnoli potesse diventare il nuovo Chiellini”

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul capitano del Milan Alessio Romagnoli

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Alessandro Costacurta ha parlato di Alessio Romagnoli. Queste le sue dichiarazioni: "Le mie aspettative erano altissime, pensavo potesse diventare il più forte, il nuovo Chiellini. Non vuole dire che sia scarso, solo che visto cosa faceva a 19 anni credevo avesse potenzialità illimitate. Kalulu invece in un anno è cresciuto tanto, deve migliorare palla al piede ma è veloce e attento. Quello che serve a un difensore centrale. Botman? Ha qualità su cui lavorare, ma non lo conosco caratterialmente e per l'impegno che mette in allenamento. Oggi, così com'è, può valere Romagnoli".