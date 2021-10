Costacurta: “Milan diventato maggiorenne, non è più Ibra dipendente”

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, ha sottolineato la crescita dei rossoneri, ormai non più Ibra dipendenti. Le dichiarazioni

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, ha sottolineato la crescita dei rossoneri, ormai non più Ibra dipendenti. Le dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Il Milan è diventato maggiorenne, non è più Ibra dipendente. Questa squadra è cresciuta tantissimo e potrebbe puntare lo Scudetto; si è staccata da questo totem. Ibra deve pensare a guarire e ha capire che la squadra non ha sempre bisogno di lui: non deve giocare sempre Ibra. Il merito di questa squadra ce l'ha Pioli: Ibra ha aiutato tanto, ma Pioli merita; non sottovaluterei l'impatto dei dirigenti e di Maldini".