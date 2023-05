Costacurta: “Il Milan è parso coraggioso nei primi tempi in Champions”

Alessandro Costacurta, ex giocatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan in Champions League

Alessandro Costacurta , ex giocatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' soffermandosi sulle difficoltà del Milan in Champions League . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Alessandro Costacurta sul Milan

"A me sembra un problema psicologico, nelle ultime 11 partite ne hanno vinte 7 l'Inter. Sono incredibili i primi tempi. Perché entrano e sembrano quasi spaventati? In Champions i rossoneri a me sembravano troppi coraggiosi nella prima mezz'ora, difatti grazie alle ripartenze che l'Inter ha fatto il 2-0. Io dico coraggiosi, non incoscienti. Erano coscienti ma non riuscivano a fare cose".