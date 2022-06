Costacurta: “Maldini su WhatsApp mi sembra molto sereno”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha espresso un'opinione in merito al rinnovo di Paolo Maldini, suo compagno in rossonero

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha espresso un'opinione in merito al rinnovo di Paolo Maldini, suo compagno in rossonero. Come noto, l'accordo scadrà domani 30 giugno (così come quello di Frederic Massara) e i tifosi del Milan iniziano a preoccuparsi per il mancato annuncio della firma. Questo il pensiero di Costacurta su Maldini ai microfoni di 'Sky Sport 24': "Penso che ci sia di mezzo il cambio di proprietà che è l'aspetto centrale. A me sembra che loro stiano comunque portando avanti i discorsi intavolati negli ultimi tempi. Certo magari questo ritardo non fa fare una bella figura, ma capisco che con il cambio di proprietà si debba capire chi deve firmare e chi deve stare zitto. Paolo mi risponde sempre solo su WhatsApp e mi è sembrato molto sereno".