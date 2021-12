Costacurta: “Ho notato una velocità diversa tra il Milan e il Liverpool”

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato del Milan al termine della sconfitta contro il Liverpool in Champions League

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Liverpool, Alessandro Costacurta ha parlato dei rossoneri. "Il Milan era passato in vantaggio ma poi sono arrivati degli errori e i gol del Liverpool. Quello che ho notato è una velocità diversa tra i rossoneri e gli inglesi. Sono mancati Rebic e Leao, ci sono rimpianti per il tipo di gioco che il Milan avrebbe potuto fare. Quando una squadra ti pressa così, forse qualche lancio lungo in più sarebbe stato utile".