Costacurta: “Donnarumma ha perso credibilità, ora ha in mano un pugno di mosche”

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha criticato pesantemente la scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha criticato pesantemente la scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'Il Giornale': "Purtroppo penso che abbiano perso entrambi. Questo che sorprende è la maniera in cui il calciatore ha perso la possibilità di misurarsi con la sua famiglia in Europa. Ci sono passato e so quanta soddisfazione dà questa cosa e lui non potrà provarla. Lui poi è stato grande protagonista della cavalcata Champions e non potrà farlo con la maglia della sua famiglia addosso. Dico famiglia perché è così che definisco il Milan. Come uomo, poi, ha perso un po’ di credibilità perché scegliere di andare via così non è mai bello. Capisco la voglia di una nuova sfida, ma ancora qualche anno avrebbe potuto restare al Milan. Il club ha invece perso la possibilità di monetizzare dalla sua cessione ma la cosa che mi ha lasciato stranito è come il ragazzo non abbia avuto il sentore di aver messo in difficoltà il club che l'ha fatto crescere che ora si ritrova con un pugno di mosche in mano". Il calciomercato del Milan entra nel vivo: ecco la strategia di Elliott e Maldini