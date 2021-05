Costacurta: “Difesa del Milan? Bisogna ringraziare Donnarumma” | News

Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato del momento dei rossoneri in vista di Juventus-Milan di domenica

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, ha parlato negli studi di Sky Sport. Costacurta si è soffermato sul momento dei rossoneri in vista di Juventus-Milan di domenica prossima: "Troppi goal subiti dai rossoneri? Ci sono state delle parate incredibili di Donnarumma nelle ultime partite. Credo che nel Milan non ci siano ancora la giusta armonia e la giusta coordinazione in difesa. Le prestazioni individuali non sono state all'altezza. Tomori all'inizio ha fatto bene, ma poi ha pagato il fatto di giocare più spesso rispetto a quando era in Inghilterra; Tomori è, comunque, il più affidabile di tutti. Ma bisogna ringraziare Donnarumma per le parate fatte".