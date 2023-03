Costacurta: “Ho vissuto un derby di Champions, sono stati i giorni peggiori”

L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al derby di Champions vissuto

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato della possibilità che il sorteggio di Champions League offra la sfida tra Milan e Inter . Billy ha dichiarato di aver già vissuto una stracittadina da giocatore del Diavolo, ricordando quei giorni come i peggiori della sua carriera a causa della tensione. Di seguito le sue parole.

Le parole di Alessandro Costacurta sul possibile derby in Champions League

"Io l'ho vissuto un derby in Champions. Io ho sempre vissuto le partite in maniera molto tranquilla, mister Capello può confermare. Ma quei 15 giorni, sportivamente parlando, sono stati i peggiori della mia carriera per la tensione".