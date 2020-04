Milan, Costacurta: “Addio Boban? Prevedibile. Vi spiego perché”

NEWS MILAN – Alessandro Costacurta ha commentato l’addio di Zvonimir Boban dal Milan, licenziato da Ivan Gazidis dopo l’intervista non concordata rilasciata dal croato. Le dichiarazioni di Costacurta nel corso di una video-intervista con il profilo YouTube “Goodmorning Volleyball” di Gianluca Pasini e di Andrea Zorzi.

Costacurta ha riferito: “Boban via? Me lo aspettavo. Ero sicuro. L’anno scorso c’erano troppi dirigenti. Io conosco Zvone, e conosco Maldini. Forse non si sono capiti sulle decisioni da prendere riguardo l’allenatore… Lì sono tutti permalosi”.

Al di là dell’essere ‘permalosi’, Costacurta spiega il perché secondo lui il rapporto tra Boban e il Milan si è rotto: “Lui aveva altre idee sull’allenatore probabilmente. L’ha fatto andare fuori di testa. Mi viene da pensare che non era la prima volta che qualcun altro si sia intromesso nelle cose di sua competenza. Credo lui abbia spinto per la rottura”. Intanto oggi sono arrivate importanti rivelazioni sul futuro di Mauro Icardi >>>