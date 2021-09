Cosmi: “Spezia? Partita difficile, il Milan deve pensare poco all’Atletico”

Serse Cosmi, ex allenatore del Crotone, ha parlato del Milan impegnato questo pomeriggio contro lo Spezia: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Serse Cosmi ha parlato del Milan, impegnato questo pomeriggio nella sfida contro lo Spezia. Queste le sue parole. "Lo Spezia ha dimostrato di essere una squadra capace di mettere in difficoltà la Juventus. L'anno scorso ottenne una vittoria fondamentale con il Milan per la salvezza e anche una con il Crotone che allenavo. Sarà una partita difficile per il Milan e domani, con più esperienza in questa categoria, potrà mettere in difficoltà i rossoneri che dovranno pensare molto alla partita con i liguri e poco a quella con l'Atletico". Oggi c'è Spezia-Milan: ecco le probabili formazioni. Pioli sorprende.