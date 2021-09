Cosmi: “Milan, Messias ha qualità ed è un professionista inattaccabile”

Serse Cosmi, che ha allenato Junior Messias al Crotone, ha parlato dell'ultimo acquisto del Milan ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'

Serse Cosmi, ex allenatore del Crotone, ha parlato di Junior Messias, nuovo acquisto del Milan, in un'intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Ecco le dichiarazioni del tecnico italiano sul fantasista appena ingaggiato dai rossoneri.

Cosmi su Messias: "Raramente si vedono in Serie A giocatori con così tante qualità tutte insieme. È arrivato tardi a grandi livelli, è vero, ma significa anche che è meno usurato di altri".

Cosmi su che tipo di giocatore e di uomo è Messias: "Ha tante qualità, ha straordinarie doti tecniche e grande duttilità tattica. Ha fisico e soprattutto valori umani eccezionali. Fino ai 25 anni frequentava il calcio minore, ma io non ho mai visto un professionista così: esemplare, inattaccabile. Uno che arriva al campo due ore prima e se ne va tra gli ultimi. Apprezza quello che fa, ama il suo mestiere, ha capito che l'occasione doveva essere sfruttata e ha dato tutto sé stesso".

Cosmi su un Messias pronto per giocare la Champions League: "Certo. Mi stupisce, anzi, che non ci siano state altre squadre di vertice ad interessarsi a lui. Dissi subito che poteva giocare in una delle prime otto del campionato. È bravo sulle palle inattive, ha progressione, vede la porta, si inserisce, ha un buon tiro. Strappa, ha forza. E poi un è un classico mancino brasiliano, tecnicamente di altissimo livello".

Cosmi su dove potrebbe giocare Messias nel Milan di Stefano Pioli: "Con me giocava interno nel 3-5-2 o subito dietro la punta, da trequartista. Ma può fare benissimo l'esterno d'attacco nel 4-3-3, quindi utile per come gioca il Milan di oggi, meglio a destra per poter rientrare con il sinistro. Attacca la profondità con e senza palla: difficilmente lo fermi. Ha davvero grandi potenzialità. Il Milan lo porta in un'altra dimensione, ma è l'occasione della sua vita: non sbaglierà. Io scommetto su di lui e complimenti a Paolo Maldini e Frederic Massara: hanno dimostrato ancora una volta di saper scegliere bene".