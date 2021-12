Cosmi: “Messias? Mai avuto dubbi sul fatto che esplodesse pure a Milano”

Serse Cosmi ha espresso il suo pensiero su Junior Messias, calciatore che lo ha allenato durante la scorsa stagione al Crotone

Serse Cosmi, ex allenatore del Crotone tra le tante, ha rilasciato un'intervista a 'Il Giornale' dove ha parlato di Junior Messias. Queste le sue parole. "Non ho bisogno di prendermi delle rivincite verso chi sorrideva. Sono in questo mondo da oltre 30 anni e ne ho allenati tanti di giocatori bravi: Junior è tra i più forti che ho avuto con Milito, Di Natale, Muriel, Cuadrado e Materazzi. Messias lo accomunavo a loro per doti tecniche e valori morali: per questo non ho mai avuto dubbi sul fatto che esplodesse pure a Milano. Prima di settimana scorsa non aveva mai giocato. Era infortunato e leggevo delle critiche assurde, per fortuna a pensarla come me c'erano anche due grandi dirigenti come Maldini e Massara, che hanno avuto il coraggio di puntare su Messias e ora si godono un grande giocatore. Segnare 3 gol in meno di 300 minuti giocati è tanta roba!". Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, arriva Alvarez?