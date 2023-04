Corvino: “Il Milan fa fatica a competere su due fronti”

Il dirigente del Lecce Pantaleo Corvino ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Messaggero, durante la quale ha toccato tanti temi interessanti. Tra questi anche quello relativo al Milan , che a suo dire farà fatica e tuttora si trova in difficoltà nel competere in due competizioni, Serie A e Champions League , anche perché ripetersi rispetto alla scorsa stagione sarebbe complicato. Di seguito le sue parole.

Le parole di Pantaleo Corvino sul Milan

"Ripetersi è sempre complicato, tanto più se sei impegnato su due fronti. Fa un po' di fatica a competere per difendere lo scudetto e in Champions dove il percorso è sotto gli occhi di tutti".