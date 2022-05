Corsa scudetto, Zoff: “Sarà fondamentale l’atteggiamento globale”

Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Dino Zoff si è espresso sulla corsa scudetto che vedrà impegnate Milan ed Inter

Sulla vincente fra Milan ed Inter: "Per come si è messa la stagione, penso che il Milan sia la favorita per lo scudetto: i due punti di vantaggio sono importanti, ma sono anche un'arma a doppio taglio perché in tre giornate c'è poco da gestire".