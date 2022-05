Corsa scudetto, Oddo: “La rincorsa passa dai piedi di Leao e Brozovic”

Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Massimo Oddo si è espresso sulla corsa scudetto che vedrà impegnate Milan ed Inter

Sulle sfide più delicate per entrambe: "La prossima partita è la più difficile per entrambe le squadre: a questo punto della stagione non ci sono gare semplici per nessuno. Non sarà per niente facile, né per il Milan a Verona né per l'Inter in casa con l'Empoli".