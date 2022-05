Corsa scudetto, Lippi: “Bologna-Inter ha cambiato tutto”

Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi si è espresso sulla corsa scudetto che vedrà impegnate Milan ed Inter

Sui possibili giocatori decisivi : "Parliamo di Pioli: mi piace perché bada al sodo, ha un'ottima organizzazione, fa gruppo, trasmette serenità. Ma non condivido le critiche ad Inzaghi: è un ottimo gestore delle risorse tecniche. Ha sbagliato una partita, ma il Bologna ha messo in difficoltà tutte le grandi. E poi ha quattro attaccanti che non ha nessuno".

Sulle sfide più delicate per entrambe: "Questo è un campionato avvincente come non succedeva da anni. E non è ancora finito: può succedere di tutto in ogni giornata".