Coronavirus, Spadafora: “Salvo indicazioni diverse da lunedì stop ai divieti”

NEWS SERIE A – Vincenzo Spadafora, il Ministro dello Sport del Governo Italiano, ha parlato al CONI, dopo il Consiglio Nazionale, dell’emergenza coronavirus e di ciò che accadrà, dunque, in Italia visto il rischio contagio ancora presente nel nostro Paese.

“Se i dati non ci danno indicazioni diverse potrebbe anche darsi che da lunedì 2 marzo non prolungheremo lo stop agli eventi sportivi. Monitoriamo l’evoluzione nei prossimi giorni”, ha detto Spadafora, così come riportato da ‘gazzetta.it‘. “La sicurezza e la salute vengono prima di tutto, di una gara, di una partita, di uno stadio pieno”, ha proseguito Spadafora, il quale ha precisato come si stia pensando, nel caso di un’eventuale proroga, “a delimitare ulteriormente le zone della prescrizione”. Non più tutte le regioni, ma solo alcune aree.

Spadafora ha fatto il punto della situazione, come si può leggere ancora su ‘gazzetta.it‘: “Tutti i casi, anche quelli delle ultime ore, sarebbero riconducibili ai due focolai noti e questo vorrebbe dire che si è bloccata la diffusione. Per questo non esistono le condizioni o le motivazioni neanche in via precauzionale per ampliare le limitazioni al resto del Paese”. Insomma, porte chiuse sì ma solo in Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Ma Spadafora ha precisato che la scelta delle porte chiuse “non è stata un’imposizione, ma una possibilità data alle federazioni e alle leghe”.

