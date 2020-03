Coronavirus, Shevchenko: “Situazione simile a Chernobyl, ecco cosa dobbiamo fare”

ULTIME NEWS – Andriy Shevchenko, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato della situazione attuale paragonandola ad un altro disastro del passato. Ecco le sue dichiarazioni: “Ho vissuto un momento molto simile quando avevo nove anni ed è scoppiata la centrale di Chernobyl. E’ stato un momento difficile. L’unica soluzione è credere alle decisioni del Governo. Non dobbiamo fare cose stupide, soprattutto non cercare di uscire. Non sappiamo se abbiamo il virus o no, ci sono tante persone che possono essere contagiose e si portano il virus dietro, continuandolo a passarlo ad altre persone senza avere sintomi. Non dobbiamo pensare solo a noi, ma anche a tante altre persone che possiamo contagiare”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

