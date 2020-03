Coronavirus, Shevchenko: “Medici e infermieri eroi del nostro tempo”

ULTIME NEWS – Andriy Shevchenko, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha elogiato apertamente il lavoro di medici, infermieri e volontari, definendoli ‘eroi del nostro tempo’. L’ex attaccante rossonero ha parlato anche della sua quarantena: “Sono a Londra, abito fuori città. Sono chiuso in casa già da quasi dieci giorni. Viviamo questo momento difficile con una speranza, la speranza che le cose migliorino, l’unica soluzione è rispettare le regole del Governo, stare in casa, dare la possibilità ai medici di fare il loro lavoro. Tutti i medici del mondo stanno facendo un grandissimo lavoro, infermieri, volontari, grazie mille per tutto quello che state facendo per noi. Voi siete veramente gli eroi del nostro tempo“. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android