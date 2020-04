Coronavirus – Ripresa Serie A, Cellino non ci sta: “Stop al campionato”

ULTIME NEWS – Massimo Cellino, presidente del Brescia, continua a ribadire la ferma volontà di non far ripartire la Serie A. Cellino, nelle ultime ore, ha inoltre annunciato la sua positività al coronavirus. Ecco alle sue parole rilasciate a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Martedì dirò la mia in assemblea. Vogliono ripartire e intanto si spartiscono i premi in silenzio. Così non va bene. Resto della mia idea: stop al campionato, checché ne dicano Gravina e Lotito”. Intanto la FIGC ha dettato le regole da seguire per la ripresa degli allenamenti, continua a leggere >>>

