Coronavirus, Pioli: “Momento difficilissimo. I medici sono i nostri eroi”

NEWS MILAN – Stefano Pioli rompe il silenzio, e dopo diverse settimane rilasciato un’intervista a Milan TV. Ecco un breve estratto, anticipato dai colleghi dell’ANSA: “Sentimento di grandissima gratitudine nei confronti di medici, infermieri e personale sanitario. Stanno mettendo tutte le loro forze, le loro competenze, la loro passione. Sono i nostri eroi, mettono tutto per aiutare tutti a superare questo momento difficilissimo”.

Un messaggio importante del mister, che ribadisce anche l’importanza di non uscire dalle proprie abitazioni se non per necessità assolute: “. Vorrei poi ricordare l’importanza di stare a casa, significa salvare delle vite”. L’intervista completa di Pioli andrà in onda domani pomeriggio, ore 17, su canale tematico rossonero. Nel frattempo facciamo i conti proprio nelle tasche del club rossonero. Quanto risparmierebbe il Milan in caso venisse approvato il taglio stipendi: i dettagli >>>

