Coronavirus, Musacchio: “Lottiamo insieme, è l’unica strada per uscirne”

ULTIME NEWS MILAN – Il Milan, attraverso i suoi canali social, sta dando la possibilità ai tifosi di porre alcune domande ai propri beniamini. L’ultimo ad essere chiamato in causa è stato Mateo Musacchio, che ha parlato anche dell’emergenza coronavirus. Ecco il suo messaggio di speranza: “Voglio inviare forza, un grande abbraccio a tutti. Dobbiamo lottare tutti insieme, è l’unica strada per uscirne. Forza Milan”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

