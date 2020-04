Coronavirus, Morabito: “Mettiamoci in testa che la Serie A andrà conclusa”

ULTIME NEWS – L’emergenza coronavirus ha costretto il mondo del calcio a una sospensione forzata dei campionati. La Serie A riprenderà a giocare o verrà annullata una volta per tutte? Il procuratore sportivo Vincenzo Morabito, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha mostrato di avere le idee chiare in merito a questa disputa. Ecco le sue dichiarazioni: “Mettiamoci in testa che la Serie A andrà conclusa. Ci sarà a lotta scudetto e vediamo poi come andrà a finire”. Intanto ecco le istruzioni del Ministro della Salute Roberto Speranza, continua a leggere >>>

