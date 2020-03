Coronavirus, Maldini: “Liverpool-Atletico a porte aperte? Una follia”

NEWS MILAN – Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato del coronavirus e della gestione dell’emergenza da parte del mondo del calcio.

"Il calcio doveva fermarsi prima. Già giocare a porte chiuse è una violenza, per i tifosi e per i calciatori. Giocare a porte aperte Liverpool-Atletico, con 4mila tifosi madrileni sugli spalti, quando già si sapeva che Madrid era un focolaio, è stata una follia – sottolinea Maldini -. Quando si è giocata Atalanta-Valencia l'allarme non era ancora scattato, ma ora sappiamo che quella serata è una delle cause del focolaio di Bergamo".

