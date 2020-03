Coronavirus, Malago: “Serie A? Non so se riusciranno a finirla”

ULTIME NOTIZIE – Giovanni Malagò, presidente del CONI, nell’intervista rilasciata ai microfoni di GR Parlamento, ha parlato dell’emergenza coronavirus e della situaziona relativa al recupero delle partite in Serie A.

"Nessuno sa come staranno le cose da qui a uno, due, tre mesi. Nessuno poteva immaginare qualcosa del genere. Una deadline potrebbe essere il mese di giugno e mancano 130 giorni all'Olimpiade. Preferirei finire la Serie A, così niente strumentalizzazioni, ma non so se ci riusciranno – dice Malagò -. Non devo entrare nelle scelte, ma posso avere una politica unitaria. Giusto che decida Gravina".

