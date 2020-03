Coronavirus, Lukaku: “Sono in quarantena ma non ho sintomi, situazione difficile”

ULTIME NEWS – Un periodo di quarantena forzata per Romelu Lukaku dopo lo scontro diretto perso contro la Juventus. Dopo la positività di Rugani e Matuidi, a tutti i giocatori dell’Inter è stato ordinato questo trattamento, per evitare di diffondere un potenziale contagio. Intervistato dal portale inglese ‘BR Football’, il belga ha parlato di come sta vivendo questa situazione a causa del coronavirus: “La città è tranquilla, non c’è nessuno in giro. Io sono in auto-isolamento perché abbiamo giocato contro la Juventus e un suo giocatore è risultato positivo. Non ho sintomi ma è una situazione difficile, anche i miei compagni sono in quarantena per vedere se qualcuno presenta qualche sintomo e dobbiamo misurarci la temperatura corporea ogni giorno”.

"Dovremo fare dei test il 25 quando perché nessuno finora ha presentato sintomi ma ora abbiamo anche casi di persone che hanno il coronavirus ma rimanendo asintomatici. Non dico di essere spaventato ma siamo come in un bolla senza sapere cosa stia succedendo ma al contempo sai di essere nel Paese più colpito d'Europa. Ora vediamo come vanno le cose, mi manca giocare ma al contempo penso che la salute pubblica degli esseri umani è più importante delle partite che giochiamo".

