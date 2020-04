Coronavirus, Gazidis: “Vogliamo che sentiate il Milan vicino a voi”

ULTIME NEWS MILAN – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato dell’emergenza attuale dovuta al coronavirus. Ecco le sue parole rilasciate ai canali del club: “Stiamo partecipando attivamente, ai più alti livelli, con le autorità sportive nazionali ed internazionali per gestire il calcio in questa emergenza. Il calcio porta gioia e questo è importante, faremo la nostra parte per ricostruire la speranza, la gioia, l’orgoglio e la solidarietà per quando usciremo da questo momento. I club non sono solo delle società che giocano a calcio, hanno un ruolo nella comunità, rappresentano dei valori senza i quali il calcio non varrebbe nulla. Vogliamo che sentiate il Milan vicino a voi, vogliamo rendervi orgogliosi”. Per vedere le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

