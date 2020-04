Coronavirus, Gazidis: “Salute è nostra priorità, ci alleneremo quando …”

ULTIME NEWS MILAN – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha spiegato la posizione del club rossonero in merito alla ripresa degli allenamenti. Ecco le sue dichiarazioni: “La più grande priorità del nostro club è molto semplice: è la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, del personale, dei tifosi e della nostra comunità. Torneremo ad allenarci e a giocare solo quando tutto sarà in sicurezza per i nostri giocatori, per lo staff, i tifosi e gli italiani. Per vedere le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

