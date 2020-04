Coronavirus, Fauci (epidemiologo): “In USA non siamo pronti per lo sport”

ULTIME NEWS – Anthony Fauci, epidemiologo e consigliere del presidente degli USA Donald Trump, si è detto pessimista sulla ripresa delle attività sportive. Ecco le sue parole al ‘New York Times’: “Se non puoi garantire la sicurezza, puoi purtroppo dire ‘Potremmo fare a meno di questo sport per questa stagione‘. La sicurezza, per i giocatori e per i tifosi, ha la precedenza su tutto”.

Sul ritorno alla normalità: “Se ci lasciamo vincere dal desiderio di tornare alla normalità troppo presto, rischiamo di tornare nella stesso baratro di poche settimane fa. Vorrei che potessimo riprendere tutti gli sport, ma come funzionario sanitario, medico e scienziato, devo dire che proprio ora, quando guardiamo il Paese, non siamo ancora pronti per questo“.

Infine, l’unica possibilità per credere nella ripresa: “Dovresti testare tutti i giocatori e assicurarti che siano negativi, tenerli in un posto dove non hanno contatti esterno. E’ logisticamente difficile, ma esiste almeno questa possibilità”.

