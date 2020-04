Coronavirus, Fassone: “Ripartenza Serie A? Non ci sono le condizioni”

ULTIME NEWS – Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, nell’intervista concessa a Tuttosport, ha parlato della Serie A e della possibilità di ripartire al termine dell’emergenza coronavirus.

"Far ripartire il calcio per dare un segnale al paese? Sarebbe importante ma, dal mio punto di vista, non ci sono le condizioni per cui questo possa succedere, almeno nel breve periodo – dice Fassone -. Stiamo parlando di un'azienda dal fatturato enorme e dall'indotto straordinario che però ha peculiarità specifiche, ovvero si basa su uno sport di contatto. E, per avere un prodotto di qualità nel rispetto della salute, ci vogliono tempi più lunghi rispetto a quelli che occorrono alle aziende tradizionali".

