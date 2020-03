Coronavirus – Caputo: “Solo se siamo uniti possiamo vincere questa battaglia”

ULTIME NEWS – L’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha realizzato un video, pubblicato sui profili social della squadra, a proposito dell’emergenza Coronavirus. “Salve ragazzi, volevo mandarvi il mio messaggio perché siamo in un momento delicato e difficile per tutti, ma solamente uniti possiamo vincere questa battaglia. Dobbiamo ringraziare i medici, infermieri e volontari che stanno facendo un lavoro incredibile e ad oggi sono loro i nostri eroi. Tocca noi ora dimostrare il nostro senso civico. Stiamo a casa!”, ha detto il bomber pugliese. Intanto, anche in Spagna si giocherà a porte chiuse: ecco la decisione presa nella giornata di ieri>>>

