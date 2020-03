Coronavirus, Calabria: “Ecco le condizioni di salute di Cutrone”

ULTIME NEWS MILAN – La redazione di Sky Sport, nonostante le disposizioni del governo per l’emergenza coronavirus, ha trovato il modo di intervistare Davide Calabria in merito alla situazione attuale. Una brutta situazione che ha coinvolto anche il suo amico ed ex compagno di squadra Patrick Cutrone. Il terzino rossonero ha parlato delle sue condizioni di salute: “Cutrone? Ha avuto febbre alta qualche giorno, non è stato bene. L’ha passata come un’influenza, febbre alta, ora sta bene”. Per vedere l’intervista integrale di Davide Calabria, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android