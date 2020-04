Coronavirus, Ancelotti: “Vi racconto la mia quarantena”

ULTIME NEWS – Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan attualmente all’Everton, ha raccontato le sue giornate condizionate dall’emergenza coronavirus. Ecco le sue parole riportate dal sito del club inglese: “Vado in bici, faccio camminate e vado in spiaggia, mantenendo il distanziamento sociale. In Italia non è possibile farlo, siamo fortunati. A casa durante il giorno amo cucinare, è una delle mie passioni. Alla sera, invece, guardo le serie tv. non è un buon momento nel mondo, in Inghilterra, in Italia e in Europa, a causa di questa pandemia. Ma il fatto che qui abbiamo la possibilità di camminare e andare in bicicletta è importante per noi. In bici ho anche incontrato alcuni tifosi, ma ovviamente ci siamo sempre tenuti a distanza di sicurezza. Questo in Italia non sarebbe stato possibile. Il mio miglior piatto? La pasta alla bolognese, oppure con i funghi o alla carbonara. Sono davvero bravo”. Intanto un ex giocatore del suo Milan ha parlato della Champions League del 2007, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓