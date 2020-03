Coronavirus, Albertini: “L’Italia sta giocando una delle partite più importanti”

NEWS DALL’ESTERO – Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato della pandemia da coronavirus e della situazione nel nostro Paese ai microfoni di ‘MARCA‘. Queste le dichiarazioni di Albertini sulla situazione in Italia: “Il nostro Paese sta giocando una delle partite più importanti della storia. Noi italiani siamo obbligati a sconfiggere il rivale più difficile: il CoVid_19. Servirà dare il massimo, ma in poco tempo riusciremo a dire con orgoglio di aver vinto contro un gran nemico”. Ecco cosa ha detto dell’emergenza coronavirus Samu Castillejo ai microfoni di ‘Sky Sport’ …

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android