Contra: “Milan sempre nel mio cuore. Felice che stia tornando dove merita”

Cosmin Contra, ex calciatore rossonero, ha parlato dell'indimenticabile gol al derby nel 2001 e della crescita del Milan attuale. Queste le dichiarazioni rilasciate sul profilo YouTube di Carlo Pellegatti: "Abbiamo battuto in fretta una punizione in mezzo al campo, ho ricevuto palla e ho fatto il tiro più bello della mia vita. Ho fatto un bel gol, poi segnare nel derby è speciale. E' stato uno dei gol più belli della mia carriera. Qualche minuto ho fatto anche l'assist per il gol di Pippo Inzaghi. Quando avevi in area un attaccante come lui sapevi che poteva succedere sempre qualcosa. Per un terzino è più facile fare cross con uno come Pippo. Lui giocava sempre sul limite del fuorigioco, era sempre pronto a sfruttare gli errori dei difensori. Il Milan è sempre nel mio cuore. Prima del match dell'anno scorso contro il Manchester United in Europa League a San Siro ho incontrato Paolo Maldini, è sempre bello rivederlo. Sono felice che il Milan stia tornando dove merita".