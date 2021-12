Conte: “Inter? Magari tornerò un giorno per ribaltare i pronostici”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha commentato il rendimento attuale dell'Inter. E su un possibile ritorno...

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha commentato la vittoria contro il Crystal Palace nel famoso 'Boxing Day' e il rendimento attuale dell'Inter. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Sono tre punti importanti. Vincere le partite in Premier non è mai facile e noi ne avevamo bisogno per la classifica e per dare continuità ai risultati che stiamo ottenendo. Ho una rosa completamente coinvolta, i giocatori hanno voglia di seguire: questo non è scontato ma mi dà molto entusiasmo. Dobbiamo continuare a lavorare perché davanti ci sono squadre forti. Per alzare il livello bisogna migliorare singolarmente: l’ho fatto in passato e ora lo sto facendo qui. Ci vorrà tempo e pazienza, però la squadra mi segue e questo mi dà soddisfazioni".