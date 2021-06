Conte: “Il momento decisivo del campionato è stato il sorpasso sul Milan”

Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn: il tecnico leccese ha parlato del campionato vinto

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Antonio Conte, che da poco ha lasciato l'Inter dopo aver conquistato lo scudetto, ha parlato del momento decisivo del campionato. Queste le parole del tecnico leccese. "A livello di campionato il momento decisivo è stato quando abbiamo sorpassato il Milan. In quel momento devi reggere la pressione, perché da cacciatore diventi lepre. E devi capire che da quel momento in poi tutto dipende dal tuo risultato. Non dipendi da niente e da nessuno ma sai che vincendo metti pressione su tutti. Poteva esserci un po' di ansia da primo posto in classifica. Invece noi abbiamo accelerato. E credo quello sia stato il momento decisivo perché da lì in poi, chi era dietro ha faticato perché vedeva che chi stava davanti continuava a vincere".