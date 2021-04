Conte attacca la Uefa: “Spreme i giocatori come limoni e prende tutti i diritti”

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato della Superlega, ma ha anche attaccato pesantemente la Uefa. Questo il suo pensiero

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato della Superlega, ma ha anche attaccato pesantemente la Uefa. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'Sky Sport': "Lo sport deve essere meritocratico. Noi lavoriamo per cercare di vincere, di guadagnare un qualcosa. La meritocrazia va messo al primo posto, detto questo io penso che tutto quello che è successo, anche gli organismi come la UEFA, è giusto che ci pensino. La UEFA organizza tornei e prende tutti i diritti, poi ne riserva una minima parte per chi gioca queste competizioni. Tra Nazionale e competizioni i giocatori vengono spremuti come limoni, chi ci rimette sono le società. Loro investono niente".