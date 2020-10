Condò spiega: “Tra due anni il Milan lotterà per lo Scudetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il pensiero di Paolo Condò su questo giovane Milan di Stefano Pioli. Addirittura il noto giornalista parla di “Scudetto“. Non in questa stagione, bensì tra due. Queste le sue dichiarazioni nel corso del suo intervento a Sky Sport 24:

“Per capire il valore di una squadra faccio questa divisione: quanti giocatori hanno dato il meglio della loro carriera e quanti ancora lo devono dare? A parte Ibrahimovic, ma non diciamoglielo (ride, ndr), tutti devono ancora dare il meglio delle loro carriere, e stanno crescendo insieme. Non ti so dire cosa farà il Milan quest’anno ma ti so dire cosa farà il Milan fra due anni: fra due anni il Milan lotterà per lo Scudetto“.

