Condò: “Il Napoli così avanti ha tolto stimoli a Milan e Inter”

Il giornalista Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla mancanza di stimoli per Milan e Inter

Il giornalista Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla mancanza di stimoli per alcune squadre di Serie A. Secondo lui, infatti, Milan e Inter si sono sedute sugli allori a causa della lontananza del Napoli e della Juventus in classifica. Di seguito le sue parole.

Le parole di Paolo Condò su Milan e Inter

"Il rendimento così deficitario del Milan e dell'Inter in campionato succede perché da una parte c'è una squadra che è sparita molto presto e che è il Napoli, che ti ha tolto lo stimolo di inseguirla, e dall'altra la sparizione della Juve per i motivi giudiziari, ha fatto nascere la convizinione in molti giocatori che quest'anno in Champions in un modo o nell'altro ci finisci. Non va assolutamente bene questo ragionamento". Il padre di Retegui: "Nessun contatto con il Milan" >>>