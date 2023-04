Condò: “Il Milan colpisce e il Napoli rimane in piedi. Tutto ancora aperto”

Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare quanto successo in Milan-Napoli. Il noto giornalista ha dichiarato come il Diavolo abbia colpito e hai punti si trovi in vantaggio, ma come gli azzurri siano comunque rimasti in piedi, tenendo aperto ogni discorso in vista del ritorno. Di seguito le sue parole a riguardo.